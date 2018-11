Pressestimme: 'Trierischer Volksfreund' zu CDU

TRIER (dpa-AFX) - "Trierischer Volksfreund" zu CDU:

"Zwar feiern die CDU-Regionalkonferenzen mit den drei aussichtsreichsten Kandidaten für die Merkel-Nachfolge gerade einmal Bergfest.



Doch eine Zwischenbilanz lässt sich schon jetzt ziehen: Das parteiinterne Bewerber-Casting ist ein voller Erfolg. Davon zeugen "ausverkaufte" Hallen und eine rundweg positive Resonanz der Mitglieder. (...) Wer in Zukunft Wähler für seine Politik begeistern und gewinnen will, der muss zunächst einmal die eigenen Leute mitnehmen und ihnen das Gefühl geben, dass sie an Positionen und Entscheidungen mitgewirkt?haben. Das schafft eine über Jahre erstarrte CDU nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit und mehr Überzeugungsarbeit als ein paar basisdemokratische Aktivitäten vor einem wichtigen Parteitag. Mal schauen, wie es nach dem Aufbruch von Hamburg weitergeht."/be/DP/he