Pressestimme: 'Thüringer Allgemeine' zur Grundrente

ERFURT (dpa-AFX) - 'Thüringer Allgemeine' zur Grundrente

"Fast verzweifelt drängten die Chefs von SPD und CDU in Thüringen, Mohring und Tiefensee, die Berliner Koalitionsspitzen in den Tagen vor der Thüringer Landtagswahl dazu, sich endlich zu einigen.



Vergeblich. Jetzt stehen zwei zerknirschte Wahlverlierer da und müssen zur Kenntnis nehmen, wie egal dem Berliner Politikbetrieb die Nöte der Thüringer Provinzfürsten sind. Während niemand den Sinn der Grundrente ernsthaft in Frage gestellt hat, verkeilte sich die Groko in gegenseitigem Misstrauen. Am Ende steht ein pragmatischer Kompromiss, von dem man sich fragt: Musste das so lange dauern? Erst recht als Thüringer Wahlkämpfer."/yyzz/DP/zb