Pressestimme: 'Thüringer Allgemeine' zu Treuhand / Linke

ERFURT (dpa-AFX) - "Thüringer Allgemeine" zu Treuhand / Linke:

"Was soll ein von Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch gefordertes Eingeständnis der Bundesregierung bringen, dass sie "den Auftrag und die Ausrichtung der Arbeit der Treuhand als einen politischen Fehler der Nachwendezeit betrachte"? Millionen von verlorenen Jobs kehren dadurch nicht zurück.



Vielmehr reißen alte Wunden auf. Jetzt eine Besserwessi-Debatte anzuzetteln zeugt von rhetorischer Einfallslosigkeit und billiger Effekthascherei mit Blick auf Umfragewerte und Wahlergebnisse. Wenn den Linken das Ost-West-Thema so wichtig ist, warum schaut man dann nicht auf Ost-West-Verteilung in politischen Spitzenämtern, Verwaltungen oder Ministerien? Männern scheint man ja auch nicht zuzutrauen, die Interessen von Frauen adäquat zu vertreten. Oder warum wird so heftig über das Paritätsgesetz gestritten? Können also "Besserwessis" die Interessen Ostdeutscher vertreten? Das ist Polemik. Richtig. Und richtigerweise wird nicht über eine Ost-Quote nachgedacht. Also bitte mehr Konstruktivität als Marktschreierei."