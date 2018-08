Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zur Lage der türkischen Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - "Der Tagesspiegel" zur Lage der türkischen Wirtschaft:

"Am Niedergang der auf Pump finanzierten Wirtschaft sind Erdogans Uneinsicht in wirtschaftliche Zusammenhänge und seine Personalpolitik schuld.



Er setzt auf Loyalität statt auf Kompetenz. Der eigene Schwiegersohn als Finanzminister, das ist keine Maßnahme, die die Märkte beruhigt. Ökonomische Stabilität können ihm Peking und Moskau nicht bringen. Tatsächlich hilft Erdogan im Moment nur mehr Nähe zu Europa und nicht Abwendung vom Westen. Ohne eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit wird das aber nicht gelingen. Wenn die EU die Türkei davon überzeugen kann, dass gute Politik nicht die ist, bei der es am lautesten knallt, wäre allen gedient."/be/DP/she