Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zum Untersuchungsausschuss/Diesel-Affäre

BERLIN (dpa-AFX) - 'Der Tagesspiegel' zum Untersuchungsausschuss/Diesel-Affäre:

Wer erwartet hatte, dass die Bundestagsabgeordneten die Schuldigen in Wolfsburg überführen, musste enttäuscht werden.



Wer glaubte, der Ausschuss würde unmittelbar Mitschuldige in Ministerien, Behörden oder im Kanzleramt finden, war naiv. Dennoch hat der Untersuchungsausschuss eine wichtige Erkenntnis gebracht: Es war nicht nur kriminelle Energie im Autokonzern am Werke, sondern auch eine Industriepolitik, die den Autokonzernen allzu große Freiheiten ließ. Die verbreitete Ahnungslosigkeit und fahrlässige Unkenntnis, die im Verlauf der rund 70 Vernehmungen deutlich geworden sind, gaben den Tricksern bei VW die Sicherheit, dass ihr Treiben unentdeckt bleiben würde. Dafür spricht, dass es US-Behörden waren, die den Diesel-Skandal aufdeckten. Das ist peinlich. Die Lehre daraus: Die Politik sollte nicht länger an die Selbstregulierungskräfte der Autoindustrie glauben, sondern ihr Regelwerk und die Aufsicht gründlich überprüfen./yyzz/DP/stk