Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zum Dashcam-Urteil des BGH

BERLIN (dpa-AFX) - 'Der Tagesspiegel' zum Dashcam-Urteil des BGH

Der Bundesgerichtshof hat zu den umstrittenen Dashcams eine kluge Entscheidung getroffen.



Die Aufnahmen sollen, obgleich datenschutzrechtlich fragwürdig, in Haftungsprozessen verwendbar sein. Die Richter beschränken ihre Kritik nur auf anlasslose, permanente Aufzeichnungen. Kameras, die Bilder sofort löschen und nur bei Erschütterungen festhalten, könnten dagegen zulässig sein. Hier wäre es zu begrüßen, wenn Hersteller sich auf rechtskonforme Lösungen verständigten und diese gleich serienmäßig in ihre Karossen verbauten. Eine derartige Überwachungstechnik hätte als Massenprodukt wohl erstaunliche disziplinierende Effekte. Wer sich in den Verkehr begibt, darf sich beobachtet fühlen. Darin liegt eine Chance, Schaden abzuwenden./ra/DP/zb