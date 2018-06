Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zu US-Strafzöllen

BERLIN (dpa-AFX) - "Der Tagesspiegel" zu US-Strafzöllen:

"Schätzungsweise 40 Prozent der weltweiten Handelsschutzmaßnahmen betreffen die Stahlbranche.



Mit Donald Trumps nun auf Europa ausgedehnte Zölle dürfte dieser Anteil weiter steigen. Der US-Präsident hält Wort. Und macht Geschichte als Gegner des freien Handels. Die weiterverarbeitende Industrie in den USA muss sich auf steigende Stahlpreise einstellen. Dass dann die einheimischen Stahlproduzenten in die Bresche springen, glaubt vielleicht Trump. Doch dazu ist die US-Industrie nicht in der Lage. Am Ende schießt sich Trump selbst ins Knie und torpediert die von ihm proklamierte Re-Industrialisierung der USA."/yyzz/DP/she