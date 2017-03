Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zu FBI/NSA/Trump

BERLIN (dpa-AFX) - "Der Tagesspiegel" zu FBI/NSA/Trump:

"Das wahre Ziel des Ringens um Fakten und Lügen sind republikanische Abgeordnete.



Werden sie den Präsidenten weiter ziemlich geschlossen unterstützen? Oder wird das angesichts der Widersprüche, in die er sich verwickelt, so schwierig, dass viele von ihm abrücken? Ein Etappensieg wäre es, wenn ein "Special Prosecutor" mit umfassenden Vollmachten eingesetzt würde wie seinerzeit Kenneth Starr gegen Bill Clinton. Wenn so einer bei Trump hinter die Kulissen schaut, könnte allerlei herauskommen, was seiner Präsidentschaft gefährlich wird. Vorerst aber ist dies ein Kampf um jeden Zentimeter in der öffentlichen Wahrnehmung. Der kann dauern."/DP/jha