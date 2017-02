Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zu Bertelsmann-Investitions-Studie

BERLIN (dpa-AFX) - 'Der Tagesspiegel' zu Bertelsmann-Investitions-Studie:

Natürlich ist es einfacher, im ländlichen Raum jede Investition mit der Begründung einzustellen, sie rechne sich nicht - und in Ballungsräumen einsturzgefährdete Autobahnbrücken zu sperren, anstatt sie zu sanieren.



Der richtige Ansatzpunkt wäre ein anderer: durch eine verbesserte Infrastruktur das Leben sowohl in den Städten wie auf dem Land wieder lebenswerter zu machen. Die Bertelsmann-Stiftung hat jetzt in einer Expertenstudie vorgerechnet, dass wachsende Investitionen im öffentlichen Raum erhebliches volkswirtschaftliches Wachstumspotenzial auslösen, ohne dass dadurch Schuldenregeln verletzt würden. Freilich erfordert das mehr Fantasie und Empathie als das gebetsmühlenartige Wiederholen des Satzes von der segensreichen Wirkung der schwarzen Null./al/DP/zb