Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' (Berlin) zu neune SPD-Vorsitzenden Schulz

BERLIN (dpa-AFX) - "Der Tagesspiegel" zum neuen SPD-Vorsitzenden Schulz:

"Wenig war neu an der Rede von Schulz, das stimmt.



Aber das wenige Neue entfaltet Wucht. Sein Wort der Stunde, des Tages, des Wahlkampfs ist gefunden: Respekt. Respekt - dieses Wort zieht. Denn der Wunsch danach zieht sich durch alle Schichten. Die Jungen, die Alten, die Frauen, die Migranten: Sie wollen respektiert werden. Da geht es um die Sache, aber mehr noch ums Gefühl. Grassiert es nicht, das Ungerechtigkeitsgefühl? Und eines steht fest: Gefühl kann Schulz. Ganz anders als die, die das Amt verteidigen soll. Angela Merkel, die Amtsinhaberin, erscheint neben ihm wie eine Kanzlermaschine, ein Merkelomat. Wenn dann ihre Union auch noch Abermilliarden an Steuersenkungen verspricht und die Abschmelzung des Solidaritätsbeitrages, wenn sie im Gegenzug aber 20 Milliarden Euro mehr fürs Militär und dessen Rüstung ausgeben will - dann öffnet sie das Tor für die anderen. Scheunenweit."/yyzz/DP/edh