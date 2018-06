Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' (Berlin) zu Trumps Einwanderungspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - "Der Tagesspiegel" (Berlin) zu Trumps Einwanderungspolitik

Es sind grausame und herzzerreißende Szenen.



Kinder in Käfigen, wie Tiere, eines neben dem anderen. Getrennt von ihren Eltern und abgeschnitten von jeglicher menschlichen Zuwendung. Doch der Präsident bleibt hart, er verknüpft die Null-Toleranz-Politik an der Grenze mit seinem Mauerbau-Vorhaben. Dafür setzt er jetzt auf das Erpressungspotenzial solcher Bilder. Er will ein umfassendes Gesetz, um sein Wahlkampfversprechen zu halten. So einfach ist das. So brutal. Wenn aber Kirchenführer Briefe schreiben und mit dem Ausschluss von Kabinettsmitgliedern drohen, wenn der Protest auch auf der Straße anschwillt und die entmutigte Opposition mobilisiert, wird sich manch Republikaner ernsthaft Sorgen um die im November anstehenden Midterm-Wahlen machen. Denn die Mehrheit der Republikaner im Kongress wackelt. Eine starke, nachhaltige Mobilisierung der Gegner könnte da entscheidend sein. Zumindest das könnte das Leid der Kinder bewirken. Auch wenn es einem das Herz zerreißt./ra/DP/mis