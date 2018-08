Pressestimme: 'Der Tagesspiegel' zu Ausbau der Stromtrassen

BERLIN (dpa-AFX) - 'Der Tagesspiegel' zu Ausbau der Stromtrassen

Der "Aktionsplan Stromnetz", den Peter Altmaier am Dienstag vorstellte, zieht alle Register, die ihm in seinem Amt zur Verfügung stehen, um das Problem zu lösen.



Auch vor politisch Brisantem - die Bundesländer sollen nicht mehr viel mitreden können - schreckt er nicht zurück. Die Bürgerinitiativen gegen den Netzausbau dürften alles andere als begeistert sein über beschleunigte Planungsverfahren. Wird Altmaier damit Erfolg haben? Sein Aktionsplan, so viel ist sicher, wird an vielen Stellen Unmut hervorrufen und könnte sich schnell in Bundestag und -rat festlaufen oder am Widerstand in den betroffenen Regionen scheitern. Das wäre bedauernswert. Denn in der Analyse hat Altmaier recht. Der Ausbau der Stromnetze ist zum entscheidenden Nadelöhr der Energiewende geworden. Jetzt muss er nur noch liefern./yyzz/DP/zb