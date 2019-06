Pressestimme: 'Südwest-Presse' zur Verabschiedung des Migrationspakets

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Verabschiedung des Migrationspakets:

"Dass sie nun umso beherzter reformieren, lässt sich nicht behaupten.



Dabei steht nach der Staatsangehörigkeitsreform von Rot-Grün und dem Zuwanderungskompromiss von 2004 am Freitag ein dritter großer Schritt bevor. Der Bundestag entscheidet über das Migrationspaket, in dem sich auch das Gesetz befindet, welches das schlimme E-Wort sogar im Titel tragen darf: das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Qualifizierte Ausländer müssen sich nun nicht mehr durch die Asyl- oder Flüchtlingsschleuse quetschen, wenn sie in Deutschland arbeiten wollen. Statt dies aber offensiv als Erfolg zu präsentieren, wird das gute Stück versteckt: irgendwo zwischen Wohnsitzauflagen für Asylbewerber und Abschiebeverschärfungen für Ausreisepflichtige."