Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Umfrage zur Berufsausbildung

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Umfrage zur Berufsausbildung:

"In Großbetrieben ist die Ausbildung meist besser organisiert als in kleineren.



Trotzdem sollte eine Lanze für den Mittelstand gebrochen werden. Er muss viel mehr um Nachwuchs kämpfen als die Großen. Viele Betriebe kümmern sich intensiv um ihre Azubis, wenn sie denn welche finden. Dass sie sich viel mehr anstrengen müssen als in der Vergangenheit, hat sich längst herumgesprochen. Ihre Bemühungen, auch um Geflüchtete, sollten mehr anerkannt werden."