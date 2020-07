Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Personaldiskussion in der Union

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Personaldiskussion in der Union:

"Genau das hatten sie an der CDU-Spitze nicht gewollt: Personal- Spekulationen als willkommenes Füllmaterial für sich öffnende Sommerlöcher.



(...) Wer wird CDU-Chef? Und wer wird Kanzlerkandidat? Dass mit der ersten Antwort nicht auch gleich die zweite gegeben ist, bedeutet schon mal einen Riesenerfolg für CSU-Mann Markus Söder. Als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, geht es auch im Bewerberfeld unübersichtlich zu. Wacker versucht die Partei, den Konkurrenzkampf als schönes Beispiel für Vielfalt und Personalreichtum der CDU zu verkaufen. In Wahrheit aber wäre es vielen Christdemokraten am liebsten, die drei Kandidaten hätten die Sache mit dem Vorsitz geräuschlos unter sich ausgemacht. Dass es inzwischen eigentlich sogar wieder vier Kandidaten sind, macht die Sache nicht leichter. Denn Gesundheitsminister Jens Spahn hat in der Pandemie derart an Statur und Beliebtheit gewonnen, dass er es wohl inzwischen selbst bereut, sich als Juniorpartner ins Team von Ministerpräsident Armin Laschet einsortiert zu haben."/be/DP/nas