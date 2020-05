Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Grenzöffnung

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Grenzöffnung':

"Allerdings müssten solche Lockerungen auf Vernunft beruhen.



Es ist nichts gewonnen, wenn scharenweise Einkäufer über die Grenze strömen und die Grenzregionen durch das Getümmel zu neuen Corona-Hotspots werden. Bis zu einer vollständigen Öffnung der Grenzen wird es ohnehin noch dauern - schon allein wegen der Reglements in manchen Nachbarländern, die grenzüberschreitende Reisen ebenfalls stark eingeschränkt haben. Dennoch hat es Innenminister Seehofer am 15. Mai in der Hand, den Grenzregionen wieder ein kleines bisschen Leben einzuhauchen."