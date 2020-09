Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Corona-Runde der Kanzlerin

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Corona-Runde der Kanzlerin:

"Es war ein schweres Ringen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten.



Zu unterschiedlich waren die Ausgangspositionen. Schließlich haben die widerspenstigen Ost-Flächenländer ja viel weniger Corona-Probleme als Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg oder auch die Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Aber auch in Hessen oder Rheinland-Pfalz hielt sich das Interesse daran, bundesweit einheitliche scharfe Regeln einzuführen, in Grenzen. Man darf davon ausgehen, dass die Pandemie in den kälteren Monaten, wenn sie an Fahrt aufnimmt, Bund und Länder doch noch zu schärferen Maßnahmen zwingt."/yyzz/DP/he