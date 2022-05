Pressestimme: 'Südwest Presse' zum möglichen EU-Beitritt der Ukraine

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum möglichen EU-Beitritt der Ukraine:

"Die Erwartung der Ukraine, zügig in die EU aufgenommen zu werden, dürfte noch für viel Enttäuschung sorgen. Denn sie ist nicht so schnell zu erfüllen, wie die Regierung in Kiew sich das vorstellt. In Sachen Rechtsstaat hat die EU mit ihrer Osterweiterung nicht nur Glücksgriffe erlebt. Die Ukraine hat erst seit drei Jahren einen Präsidenten, der gegen Korruption und Oligarchen vorgeht. Für einen Beitritt samt Erfüllung rechtsstaatlicher Standards ist es ein weiter Weg - wie das Ausreiseverbot für wehrpflichtige Männer in der Ukraine belegt."/yyzz/DP/he