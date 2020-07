Pressestimme: 'Südwest Presse' zum US-Truppenabzug

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zum US-Truppenabzug:

"Mit dem Truppenabzug schwächen die USA ihre Militärpräsenz in einem der wichtigsten europäischen Länder.



"Nicht einmal alle US-Republikaner können darin einen Sinn erkennen. Zwar mag Trump im US-Wahlkampf auf Punkte hoffen, doch ist die Kraftmeierei auch für ihn nicht ohne Risiko. Der US-Kongress könnte seine Vorhaben bereits in Kürze stoppen, in wenigen Monaten dann auch die Wählerschaft. Beides ist zu hoffen."