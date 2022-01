Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Fall Assange

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Fall Assange:

"Würde Assange verurteilt, wäre ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, in dem Journalismus zum Verbrechen erklärt wird. Außenministerin Baerbock täte also gut daran, sich zu erinnern, was sie, noch kurz bevor sie in Amt und Würden war, gefordert hatte: die sofortige Freilassung Julian Assanges. Eine günstige Gelegenheit dafür böte sich genau jetzt: Zufälligerweise reist sie an eben diesem Mittwoch zu ihrem Antrittsbesuch nach Washington."