Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Defizit der Krankenkasse

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Defizit der Krankenkasse:

"Grundsätzlich spricht wenig gegen einen höheren Bundeszuschuss.



Zuletzt flossen immerhin 19,5 Milliarden Euro aus dem Haushalt an die Krankenkassen, ohne dass es jemals zu einer Gesundheitspolitik nach Kassenlage gekommen ist, vor der dabei immer wieder gewarnt wird. Und trotzdem: Sinnvoll wäre es nun, den Zuschuss künftig sehr konkret an Leistungen der Kassen zu binden, die zwar vom Gesetzgeber gewünscht sind, aber eigentlich nicht das Geschäft der Kassen ausmachen, sogenannte versicherungsfremde Leistungen. Dies passiert zwar bereits, aber in einer eher lockeren Form. Geschieht dies, wäre der Bundeszuschuss ein eleganter Weg aus der Misere der Kassen."/ra/DP/he