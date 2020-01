Pressestimme 'Südwest Presse' zum Coronavirus

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Coronavirus:

"Noch weiß man über das furchteinflößende Virus zu wenig, um die Vorkehrungen in Deutschland als ausreichend bezeichnen zu können.



Womöglich handelt es sich bei Entscheidung der Lufthansa, keine Flüge mehr nach China anzubieten, um eine groteske Übertreibung und Panikreaktion. Vielleicht übertreiben die Chinesen, wenn sie Millionenstädte absperren. Klar ist jedoch, dass Händewaschen die wichtigste Vorkehrung gegen eine Erkrankung durch das Coronavirus ist, die jeder Einzelne von uns treffen kann. Leider setzen wir sie in aller Regel zu nachlässig um. Deshalb: ran an die Waschbecken."/yyzz/DP/he