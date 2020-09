Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu strengen Corona-Maßnahmen in Großbritannien

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu strengen Corona-Maßnahmen in Großbritannien:

"Das Beispiel Großbritannien sollte eine Warnung sein.



Auch in Deutschland steigen die Zahlen der Infizierten wieder an. Auch hier könnte es wieder zu strengeren Maßnahmen im Kampf um die Eindämmung der Pandemie kommen. All das sollten vor allem jene beachten, die sich in Parks zu Partys verabreden, die die Maske in Bus und Bahn verweigern und damit der Gemeinschaft aus egoistischen Motiven schaden. Keine Lust mehr auf Corona zu haben, ist keine Option - leider."/al/DP/nas