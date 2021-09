Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Wünschen an die neue Regierung

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Wünschen an die neue Regierung:

"Egal ob Wirtschafts-, Umwelt- oder Sozialverbände, Gewerkschaften oder andere Interessengruppen - alle müssen zusehen, im Koalitionsvertrag möglichst viele ihrer Wünsche unterzubringen.



Der Job von Lobbyisten ist legitim, solange sie offen und fair agieren. Woher sollten Politiker bei Fachfragen wissen, welche Folgen in der Praxis zu erwarten sind? Diese müssen aber das Wohl aller Bürger im Auge behalten und nicht nur von Einzelgrüppchen. Das lässt sich an der Dicke des Koalitionsvertrags messen. Verliert er sich nur in Details, statt die große Linie aufzuzeigen, ist keinem gedient."/ra/DP/he