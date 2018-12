Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Widerstand der Länder gegen den Digitalpakt

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Widerstand der Länder gegen den Digitalpakt:

"Das Geschrei, Kretschmann blockiere Zukunftsprojekte an unseren Schulen, ist falsch.



Kretschmann will den Föderalismus schützen. Tatsächlich ist kaum einzusehen, warum der Bund über das Vehikel einer Fünf-Milliarden-Spritze Zugriffsrechte auf Länderhoheiten erhalten sollte. Das Argument, damit werde endlich etwas gegen den bildungspolitischen Flickenteppich getan, sticht dabei nicht. Erstens ändert der Digitalpakt nichts an diesem Problem, und zweitens sind die Erfolge zentral aus Berlin gesteuerter Projekte eher durchwachsen."/zz/DP/he