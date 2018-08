Pressestimme: 'Südwest Presse' zu US-Verteidigungsetat

ULM (dpa-AFX) - Trumps Muskelspiele rücken eine Wahrheit ins Rampenlicht: Je mehr sich die Amerikaner aus den traditionellen weltweiten Bindungen in Handel, Sicherheitspolitik und Diplomatie herausziehen, umso wichtiger wird für sie das Militär werden.



Trump verachtet das weltweite Geflecht der Verbündeten, das den USA in den vergangenen Jahrzehnten ihre strategische Macht verlieh, und sieht das Heil des Landes in der eigenen Stärke. Trump muss nur aufpassen, dass er den Hebel nicht überdreht. Sonst kann "Americafirst" irgendwann enden mit "Americaalone"/yyzz/DP/zb