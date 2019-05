Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Steuerschätzung

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest-Presse' zu Steuerschätzung

Die Steuerschätzung macht endgültig klar: Für zusätzliche Ausgaben ist kein Geld da, so begründet sie auch sein mögen.



Es sei denn, es wird an anderer Stelle gespart. Peinlich wird es, wenn Scholz immer noch ungedeckte Schecks verteilt und behauptet, die Grundrente sei problemlos zu finanzieren. Bisher hat er keinen Cent eingeplant. Zu befürchten ist, dass er die Reserven der Rentenversicherung anzapfen will. Dann agiert er als verzweifelter SPD-Vize und nicht als seriöser Finanzminister./al/DP/zb