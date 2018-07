Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Seehofers Gesprächstaktik

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse' zu Seehofers Gesprächstaktik":

"Doch Seehofer scheint zu ahnen, dass hier viel Feind und wenig Ehre warten.



Er übt sich in seltener Bescheidenheit und würde "wegen der Komplexität" die wichtigsten Punkte am liebsten von den Regierungschefs fixieren lassen. Soll Merkel sich doch kümmern. Für eines allerdings fühlte sich Seehofer durchaus zuständig: Die nervös gewordenen Freunde in Wien zu besänftigen. Sie hätten keine Flüchtlinge aus Deutschland zu befürchten. Dafür werde Merkel schon sorgen."