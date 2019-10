Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Nordsyrien, EU, Deutschland und Nato

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Nordsyrien, EU, Deutschland und Nato:

"Einhellig verurteilen deutsche und europäische Politiker den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien.



Und was bedeutet das? Nichts. Sultan Erdogan weiß genau, er kann sich darauf verlassen, dass den zornigen Ansprachen nichts folgen wird, was er ernst nehmen müsste. Deutschland und die EU können sich einen Bruch mit Ankara einfach nicht leisten. Das ist seit Jahrzehnten so und seit Jahrzehnten wird weggeschaut, verharmlost und gelogen."/be/DP/he