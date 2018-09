Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Missbrauchsskandal/katholische Kirche

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" (Donnerstag) schreibt zum Missbrauchsskandal/katholische Kirche:

"Wer sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche immer noch als Ausnahmeerscheinung einiger fehlgeleiteter Kleriker abtut, dem müssen spätestens jetzt die Augen aufgehen.



Die Bischöfe haben zwar mit Leitlinien und Präventionskatalogen auf den Skandal reagiert. Aber der Kern wird nicht angetastet?- dass unterdrückte Sexualität ein Risiko birgt, die eigene Macht auszunutzen und übergriffig zu werden. Wer also Missbrauch bekämpfen will, kommt auch um den Pflichtzölibat nicht herum."/zz/DP/men