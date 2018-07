Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Machtwechsel/Mexiko

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" über den politischen Machtwechsel in Mexiko:

"Zu viele wurden in Mexiko abgehängt, weil es die Politik nicht geschafft hat, die Früchte des Reichtums besser zu verteilen und die Rahmenbedingungen zu schaffen für eine wettbewerbsfähige, prosperierende Gesellschaft.



(.) Amlo erbt ein Land, in dem es an allen Ecken und Enden brennt: ausufernde Korruption, fehlender Rechtsstaat, Gewaltkriminalität und himmelschreiende Ungleichheit."/yyzz/DP/tos