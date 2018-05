Pressestimme: 'Südwest Presse' zu EU-Haushalt

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu EU-Haushalt:

"Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass die EU einen solchen Zaubertrick vorführen muss.



In der Vergangenheit ist er nur deshalb gelungen, weil die Geberländer - allen voran die Bundesrepublik - bereit waren, dem Kaninchen mit sehr viel Geld aus dem Hut zu helfen. Das ist dieses Mal offenkundig nicht der Fall. Zwar ist Deutschland bereit, mehr zu zahlen, doch zwölf Milliarden Euro sind dann doch ein bisschen viel. ?Die Verhandlungen werden daher ungewöhnlich spannend und sicher ungewöhnlich kontrovers. Am Ende werden alle Beteiligten einpreisen müssen, was ihnen die EU an sich wert ist. Denn die nach dem Brexit anhaltende Sinnkrise wird die Gemeinschaft nicht mit einem Dauerstreit über den Etat bewältigen können."/zz/DP/he