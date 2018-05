Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Diesel-Fahrverboten in Stuttgart

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse' zu Diesel-Fahrverboten in Stuttgart:

"Es gibt in der Frage, ob im Luftreinhalteplan für Stuttgart Diesel-Fahrverbote aufgenommen werden müssen, ein eindeutiges erstinstanzliches und letztinstanzliches Urteil.



Das alles lässt eigentlich wenig Interpretationsspielraum: In Stuttgart ist ab 2019 mit ersten Fahrverboten zu rechnen. Derartige Einschränkungen sind nicht populär. Das erklärt die Zurückhaltung der Politik, den Bürgern die anstehende Maßnahme zu erläutern. Wer aber wie Teile der CDU und wie die gesamte Landtags-Opposition nun so tut, als seien die gerichtlichen Vorgaben für die Politik ohne Belang, bringt für den schnellen Applaus den Rechtsstaat in Misskredit."/be/DP/he