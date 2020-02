Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Coronavirus

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest-Presse' zu Coronavirus

Corona wird nicht in China hergestellt, und wenn man von der Diktatur absieht, die die schlechten Nachrichten unter den Teppich kehren wollte, sind die Einwohner Chinas nicht schuld an der Epidemie.



Um zu verhindern, dass absurde Gerüchte in Rassismus umschlagen, ist viel Aufklärung nötig. Und Ehrlichkeit. Die Corona-Angst ist nicht per se rassistisch. Die Gefahr, dass sie es wird, besteht./al/DP/zb