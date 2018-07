Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Chinas Batterieinvestition in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Chinas Batterieinvestition in Deutschland:

"Dass ausgerechnet Chinesen hierzulande aktiv werden, lässt aufhorchen.



Offensichtlich bekommt die deutsche Industrie so ein Projekt nicht auf die Reihe. Mit Subventionen, politischem Goodwill und halbwegs günstigen Lohnkosten klappe eine Produktion in Deutschland, heißt es bei BMW. Die Bayern sichern sie mit einem Großauftrag. Ob es klug ist, dass sie sich so abhängig machen, ist die entscheidende Frage. Wenn es sich als falsch erweist, lässt es sich kaum noch ändern. Die Chinesen bringen die Technologie mit - und sind damit auch schnell wieder weg, wenn ihnen die Rahmenbedingungen nicht mehr passen. So hart sind die Regeln des freien Handels."