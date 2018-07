Pressestimme: 'Südwest Presse' zu AfD und Rente

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" (Montag) schreibt zu AfD und Rente:

"Jörg Meuthen und Björn Höcke verkörpern Vorstellungen, die völlig gegensätzlich sind.



Der AfD-Vorsitzende würde die gesetzliche Rente sowie staatliche Zuschüsse am liebsten abschaffen und den Bürgern überlassen, wie sie privat vorsorgen wollen. Aber abgesehen davon, dass jede Umstellung Jahrzehnte dauern würde, weil Beitragszahler Ansprüche erworben haben - gerade Meuthen als Wirtschaftsprofessor sollte besser wissen, worauf er sich da einlässt. Ein Blick zehn Jahre zurück in die Finanzkrise zeigt, dass damit die Altersversorgung auf Gedeih und Verderb an Börsenkurse und Gewinnauszahlungen gekoppelt wäre. Wer da aufs falsche Pferd gesetzt hat, ist rasch arm dran."