Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Ärger um Corona-Tests

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Ärger um Corona-Tests:

"Dass Gesundheitsämter und Arztpraxen häufig nur aus den Medien erfahren, was das Bundesgesundheitsministerium so vorhat, ist sicher unerfreulich.



Trotzdem ist das derzeitige Schwarze-Peter-Spiel wenig konstruktiv. Am Sinn der Corona-Tests besteht doch angesichts steigender Infektionszahlen kein Zweifel. Wenn uns eine zweite Welle nicht doch noch überrollen und das Gesundheitssystem an den Rand des Abgrunds bringen soll, müssen alle Interesse an reibungslosen Tests haben. Gerade auch die Ärzte."