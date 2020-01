Pressestimme: 'Südkurier' zur großen Koalition

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zur großen Koalition:

"Die große Koalition hat sich auf das verständigt, was sie am besten kann: Geld verteilen.



Es gibt ein Milliardenprogramm für die murrenden Landwirte, Verbesserungen für Kurzarbeiter, einen warmen Regen für die Autobranche, aber auch für Bus und Bahn. Getreu der Geschäftsgrundlage von Rot und Schwarz wird jede Wählergruppe bedient, die Union hilft den Bauern, die SPD den Arbeitern, die wegen der Digitalisierung um ihren Job bangen. Was fehlt, ist ein übergeordnetes Konzept, wohin diese Koalition die Industrienation Deutschland steuern will. Mit Geld lässt sich nicht alles regeln. Am deutlichsten zeigen das die Beschlüsse für die Landwirtschaft. Die Bauern gehen nicht auf die Straße, weil sie höhere Subventionen wollen. Was sie beklagen, sind unrealistisch hohe Umweltauflagen und eine aus allen Fugen geratene Bürokratie, die sie dazu zwingt, den Arbeitstag am Schreibtisch zu verbringen, statt im Stall und auf dem Feld. Vielen von ihnen helfen die Beschlüsse der großen Koalition herzlich wenig."