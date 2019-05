Pressestimme: 'Südkurier' zum Royalen Nachwuchs

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zum Royalen Nachwuchs:

"So anders, wie sich Herzogin Meghan ihr Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie irgendwann mal vorgestellt haben mag, ist es nicht geworden.



Nicht einmal eine ehemalige Schauspielerin aus den USA schafft es innerhalb weniger Monate, alle Traditionen auf den Kopf zu stellen. Aber, und das muss man ihr zugute halten: Sie hat mit wiederholten Verstößen gegen das höfische Protokoll ein wenig frischen Wind in die Paläste der Royals gebracht. Auch nach der Geburt ihres ersten Kindes setzt Meghan auf kleine Unterschiede. Nennenswert vor allem: Sie schickt den frischgebackenen Vater, Prinz Harry, ein paar Stunden nach der Geburt allein vor die Presse. Ihre nach außen so perfekt wirkende Schwägerin Kate ließ es sich dreimal nicht nehmen, sich mit einem wenige Stunden alten Baby der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Perfekt gestylt, mit einem makellosen Lächeln. Dafür, dass Meghan sowohl sich als auch ihrem Sohn für diesen Auftritt die Zeit lässt, die sie brauchen, werden ihr viele Frauen danken."/yyzz/DP/he