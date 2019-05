Pressestimme: 'Südkurier' zum EU-Parlament

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zum EU-Parlament:

"Ausgerechnet die Briten.



Sie zeigten in der Magna Charta erstmals in der Geschichte Europas, wie Macht klug geteilt wird, weil viele Schultern mehr tragen können als wenige. Ausgerechnet dieses einst kluge Volk wird mehr als 800 Jahre später ein Parlament mitwählen, dem es zutiefst misstraut. Die Briten werden an der EU-weiten Wahl teilnehmen und 73 Abgeordnete auf Abruf entsenden. Für die EU verheißt das nichts Gutes. Die 73 Abgeordneten aus Wales, England oder Schottland kosten Geld und Nerven. Viele von ihnen dürften wenig Interesse an einer gedeihlichen Zusammenarbeit entwickeln. Stattdessen erhalten sie das ausdrückliche Mandat, in Europa gegen Europa Stimmung zu machen und mit Polit-Theater zu erklären, dass das Parlament in Brüssel/Straßburg unnütz sei. Es dürfte ein absurdes Schauspiel werden, das die Begeisterung für die EU und ihre Institutionen weiter dämpft. Nun muss das Parlament darauf achten, dass es nicht zur Karikatur seiner selbst verkommt."