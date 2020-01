Pressestimme: 'Südkurier' zum Brand im Krefelder Zoo

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zum Brand im Krefelder Zoo:

"Der Tod der Tiere im Krefelder Affengehege muss furchtbar gewesen sein.



Warum gab es keine Brandmelder und Sprinkleranlagen? Der Direktor des Zoos sagte, Rauchmelder seien zum Zeitpunkt des 45 Jahre alten Baus nicht vorgeschrieben gewesen. Diese Tragödie muss nun aber Anlass sein, bestehende Anlagen in Zoos und Tierparks zu überprüfen und, falls nötig, rasch nachzurüsten. Viele Zoogebäude in Deutschland sind überaltert. Gleichzeitig wird mit Wildtieren kräftig Geld verdient. Dann muss den Betreibern auch der Schutz der Tiere etwas Geld wert sein. Einfach nur bedauernd die Achseln zu zucken, das ist zu wenig. Die nächste Frage, die sich stellt: Was ist mit den Ställen? Auch in deutschen Ställen kommt es regelmäßig zu verheerenden Bränden. Dann sterben zigtausende Schweine oder Hühner. Auch hier müssen Brandmelder und Sprinkleranlagen her. Und Altbauten müssen nachgerüstet werden. Da könnten Bund und Länder mal etwas Handfestes für den Tierschutz tun."/yyzz/DP/he