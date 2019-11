Pressestimme: 'Südkurier' zu Wasser

KONSTANZ (dpa-AFX9 - "Südkurier" zu Wasser:

"Dass Wasser zusehends ein knappes Gut ist, wird sich in den kommenden Jahren vor allem an einem ablesen lassen: An seinem Preis.



Millionen Endkunden können sich auf steigende Tarife für Leitungswasser einstellen. Aktuell kostet ein Kubikmeter im Durchschnitt 2,20 Euro, aber dabei wird es nicht bleiben. Es wird teurer. Grund dafür ist nicht zuletzt der Klimawandel. Er zwingt die Wasserversorger, für viel Geld technologisch nachzurüsten. Und die Kosten für all die Filter, Pumpen und Leitungen legen sie auf die Kunden um. Für mehrere Hundert Millionen Euro wird allein der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung seine Anlagen in den kommenden Jahren auf Vordermann bringen. Er tut das auch, um noch mehr Wasser aus dem See zu pumpen. Denn immer mehr Gemeinden wollen Zugang zu Deutschlands Trinkwasserspeicher Nummer eins, weil eigene Quellen trockenfallen. Der Kampf ums Trinkwasser, er beginnt gerade erst. Auch hier in Deutschland."/yyzz/DP/he