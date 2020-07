Pressestimme: 'Südkurier' zu Österreich

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Österreich:

"Corona? War da was? Wer in diesen Tagen am Bodensee oder in anderen Urlaubsregionen unterwegs ist, könnte meinen, Vorsichtsregeln wie Mundschutz oder Mindestabstand habe es nie gegeben.



Die Folge: Vielerorts steigen die Infektionszahlen erneut. Der Nachbar Österreich zieht jetzt die Konsequenzen und führt die Maskenpflicht wieder ein. Für die Deutschen muss das eine Warnung sein: So schnell, wie es sich manche wünschen, werden wir die Masken wohl nicht wegwerfen können. Die Pandemie zu bekämpfen und zugleich möglichst schnell zum Alltag zurückzukehren, liegt im Interesse aller. Möglich ist dies nur, wenn Lockerungen nicht mit Sorglosigkeit verwechselt werden. Andernfalls drohen Rückfälle wie in Österreich, Frankreich oder Spanien. Noch handelt es sich nicht um einen Flächenbrand, sondern um einzelne Glutnester, wie Kanzler Kurz zu Recht klarstellt. Sie lassen sich am besten löschen, solange sie klein bleiben. Jeder kann dazu seinen Teil beitragen."/yyzz/DP/nas