Pressestimme: 'Südkurier' zu China-Grippe.

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu China-Grippe.:

"Dass sich ein Grippevirus in China schnell ausbreitet, kann nicht verwundern.



In vielen Städten wohnen hier extrem viele Menschen auf wenig Fläche zusammen - beste Voraussetzungen für die Verbreitung einer Krankheit, die sich zu einer Epidemie auswachsen kann. Was aber bedeutet das für uns? Vorneweg: Angst ist fehl am Platze. Zwar können Flugverkehr und Tourismus Viren nach Europa tragen. Doch die seinerzeit geschürte Furcht vor Vogelgrippe, Schweinegrippe und Sars erwiesen sich als unbegründet. Fakt ist hingegen: Infektionskrankheiten können - je nach Verfassung des Patienten - immer auch tödlich enden. So starben in Deutschland in der Saison 2016/17 mehr als 23|000 Menschen an Grippe- und Influenza-Viren. In der Saison 2017/18 gab es sogar 25|000 Todesopfer. Ganz ohne Viren-Invasionen aus Fernost. Die Lehre aus den Todeszahlen: Eine Grippeschutzimpfung kann Menschenleben retten. China ist weit weg - die ganz normale Grippe nicht."/al/DP/he