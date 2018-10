Pressestimme: 'Südkurier' zu CDU-Vorsitz

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu CDU-Vorsitz:

"Die Kanzlerin wollte ein Problem weniger, jetzt hat sie eines mehr: Im Kampf um ihre Nachfolge wirft ihr alter Rivale Friedrich Merz offiziell seinen Hut in den Ring.



Der 62-Jährige ist, was Kurs und Ausstrahlung betrifft, das Kontrastprogramm zu Angela Merkel. Gerade deswegen findet er unter den Konservativen in der CDU-Spitze offenkundig genügend Unterstützer, die sein unerwartetes Comeback unterstützen. Wenn jemand einen Kurswechsel der CDU verkörpern könnte, dann der Mann aus dem Sauerland. Dennoch bleibt es ein Spiel mit hohem Risiko. Sollte die CDU Anfang Dezember tatsächlich den Merkel-Gegner Merz zu ihrem Vorsitzenden wählen, sind alle Pläne der Kanzlerin durchkreuzt. Unter einem Parteichef, der mit ihr eine persönliche Rechnung offen hat, kann sie keinesfalls drei Jahre als Regierungschefin durchhalten. Wahrscheinlicher ist: Triumphiert Merz beim Parteitag, greift er umgehend nach dem Kanzlerposten. Merkel hat allen Grund, diesen Bewerber zu verhindern."/DP/he