Pressestimme: 'Süddeutschen Zeitung' zu Quantencomputer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Quantencomputer:

"Noch ist es viel zu früh für die Frage, mit der Sicherheitsfirmen schon werben: "Wie können Sie Ihr Unternehmen vor Angriffen mit Quantencomputern schützen?" Denn nichts schadet der Debatte über eine neue Technologie so sehr wie halbinformierte Angst.



Genauso wie blinde Fortschrittsbegeisterung. Das konnte man in den vergangenen zwanzig Jahren am Verlauf der Digitalisierung beobachten. In den USA hat die Euphorie zu einer Entfesselung der digitalen Technologien und Konzerne geführt. In Europa zu einer Zögerlichkeit, die den Kontinent weitgehend abgehängt hat. Wenn nun Googles Sensationsheischen aber dazu führt, dass erst einmal Journalisten lernen, so etwas Abstraktes wie die Quantentechnologie zu erklären, gibt es die Hoffnung, dass sich die Zivilgesellschaft frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt, das langfristig gewaltige Auswirkungen haben könnte."/al/DP/jha