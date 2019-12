Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur weiblichen Macht in Europa

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur weiblichen Macht in Europa:

"Nie war mehr weibliche Macht in Europa.



Das ist Grund zur Freude. Grund zum Ausruhen ist es nicht. Denn auch wenn jetzt die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und einige europäische Staaten weiblich geführt werden, heißt das noch nicht, dass die Entwicklung hin zu völlig normaler Gleichberechtigung unumkehrbar ist. . Überall dort, wo es nur einzelne Frauen an die Spitze schaffen, besteht die Gefahr, dass sie schnell wieder weg sind. Der Grund ist heute derselbe wie vor Jahrzehnten: Eine Frau allein kann sich in traditionell männlich geprägten Strukturen kaum durchsetzen. Dazu bedarf es einer kritischen weiblichen Masse. Und weil diese Masse noch nicht erreicht ist, wäre es geradezu fahrlässig, jetzt die Hände in den Schoß zu legen."