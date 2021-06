Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Wahl in Sachsen-Anhalt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" (München) zur Wahl in Sachsen-Anhalt:

"Die CDU nach Merkel muss sich nicht neu erfinden.



Sie muss ihre konservativen Züge schärfen, ohne Lautstärke und Ausgrenzungsmuster der AfD zu übernehmen. Sie darf sich ökologischen Themen nicht verschließen. Sie muss weiblicher, jünger, digitaler werden - und ostdeutscher. Der Groll in den Landesverbänden ist auch Folge von mangelnder Repräsentanz und fehlender Förderung. Er wird sich nicht durch warme Worte aus Berlin oder Nordrhein-Westfalen besänftigen lassen, wohl aber durch Menschen, die Land und Leute kennen. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es kluge Christdemokraten mit klarem Kompass. Armin Laschet tut gut daran, ihnen den Rücken zu stärken, ohne sich einzumischen. Die AfD wird im Osten nicht verschwinden, sie lässt sich nur am Ort bekämpfen."