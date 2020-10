Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Türkei

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zur Türkei:

"Die Neuorientierung Ankaras weist Kennzeichen von Orientierungslosigkeit auf, etwa bei der halbherzigen Hinwendung zu Russland oder der aus wirtschaftlichen Gründen betriebenen Annäherung an China.



Offenbar gibt es auf türkischer Seite ein Gefühl der Isolation. In der EU hat das Land keinen Platz. In der Nato glaubt es sich zurückgewiesen auf der Suche nach modernsten Waffensystemen. In der Zypern-Frage fühlt es sich hingehalten, ebenso beim Ziehen der Meeresgrenzen. Nicht alles davon ist nachvollziehbar. Aber auch nicht alles davon ist falsch. So ist die Türkei zu einem unberechenbaren Mitglied der Nato geworden, zu einem störrischen Partner der EU und zu einem bedrohlichen Nachbarn für Griechen und Zyprioten. Diese Spannungen aufzulösen, die Türkei als Partner Europas und der westlichen Welt nicht zu verlieren, ist der Job von Vermittlern wie Stoltenberg oder auch Bundeskanzlerin Merkel. Zu beneiden sind sie wirklich nicht."