Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Polizei

"Ein richtiger, bislang zu zögernd gegangener Weg wäre es, mehr Diversität in der Polizei zu wagen und viel mehr Beamte mit Migrationshintergrund zu suchen - so wie die Öffnung der einstigen Männerdomäne für weibliche Beamte ja auch gelungen ist.



Wenn Polizisten aus Niederbayern im Münchner Westend auf Personen arabischer oder türkischer Herkunft treffen, fehlt oft sogar eine gemeinsame Sprache, von kulturellem Verständnis ganz zu schweigen. Wenn sich das ändern würde, wäre schon viel gewonnen. Die Polizei, sagen ihre Verteidiger, sei eben ein Querschnitt der Gesellschaft. Sie ist allerdings dafür da, diese demokratische Gesellschaft zu beschützen, und darf daher erst recht keinen Rassismus in den eigenen Reihen dulden. Wo es ihn gibt, muss man ihn konsequenter benennen und ahnden. Aber die Polizei ist nicht der Feind. Nur durch ein Miteinander kann Vertrauen wachsen. Gegenseitiges Misstrauen ist Gift für die offene Gesellschaft."